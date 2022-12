Insólito na África do Sul: jogadores atiram-se para o relvado e... permitem golo do adversário

Quando achávamos que já tínhamos visto tudo... eis que sucede algo que nos faz mudar de opinião. Aconteceu na África do Sul, no Phillys Games, um torneio de futebol amador, num jogo entre Isithembiso FC e Phanda. A ganhar por 3-0, os jogadores do Isithembiso decidiram, mesmo no final da partida, atirar-se para o chão, de forma a permitir que o adversário marcasse um golo de consolação.

A razão? Podia pensar-se que seria por protesto ou até mesmo por um movimento de apostas, mas na verdade tudo não passa de uma atitude que vai ao encontro daquilo que o Isithembiso FC defende: um futebol repleto de habilidade, com fintas e mais fintas, em que mais do que o resultado o objetivo é permitir que todos apreciem a partida. Daí o golo de consolação e, também, o relato do jogo por parte do comentador, que não pareceu, de modo algum, indignado com a situação.

No final, o Isithembiso venceu com um agregado de 6-1 e avançou para a ronda seguinte dos Phillys Games, um torneio que se disputa este ano pela 30.ª vez..