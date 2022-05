Cânticos insultuosos contra o Benfica podem valer processo a Fábio Cardoso

Fábio Cardoso pode ser alvo de um processo disciplinar depois de proferir cânticos insultuosos contra o Benfica. "Filhos da p... SLB", entoou o defesa do FC Porto, num direto divulgado nas redes sociais de Otávio. O médio também aparece no vídeo, bem como o lateral Manafá. Em boa verdade, há vozes que entoam a mesma expressão ainda antes de Fábio Cardoso. Nessa medida, Manafá e Otávio também não estão livres de uma possível sanção, mas apenas o rosto do defesa é visível durante o cântico, que dura cerca de dez segundos.

Leia a notícia na íntegra no Record