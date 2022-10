Inter de Milão recebeu três milhões de euros da UEFA após paragem cardíaca de Eriksen durante Euro de 2020

As contas do Inter de Milão revelam que o clube recebeu uma compensação por parte da UEFA depois de Christian Eriksen ter sofrido a paragem cardíaca durante o Euro'2020, segundo avança a imprensa italiana este sábado.



O médio dinamarquês, que era jogador dos nerazzurri à data dos acontecimentos, colapsou ao 43.º minuto do jogo com a Finlândia. Acabou por recuperar, mas ficou impossibilitado de voltar a jogar em Itália. Eriksen foi dispensado pelo Inter em dezembro de 2021, assinou pelo Brentford e no último verão foi contratado pelo Manchester United, a custo zero.