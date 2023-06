Inter e Manchester City no duelo dos campeões

Manchester City e Inter defrontam-se este sábado na final da Liga dos Campeões, às 20h00, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul. Na antevisão ao jogo decisivo, Simone Inzaghi, treinador da equipa italiana atribuiu o favoritismo ao adversário: "Sabemos que temos uma oportunidade de ouro para escrever uma página na história do futebol. Sabemos que vai ser muito difícil, mas juntos, como chegámos até aqui, vamos tentar. Do outro lado está a melhor equipa do Mundo, têm-no provado, e sabemos o que nos espera", afirmou o técnico que eliminou FC Porto e Benfica.Do outro lado, Pep Guardiola, treinador dos ingleses, falou da sua carreira: "Tive sucesso devido aos bons jogadores que treinei no passado. Ter Messi, ter Haaland agora... Este é o meu sucesso. Sabemos o quão importante é esta competição. Vi o máximo de jogos do Inter que consegui para perceber aquilo que temos de fazer. Na final é só um jogo", disse o espanhol.