O Inter Milão, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, já fez um “primeiro contacto exploratório” com vista à contratação do técnico portista Sérgio Conceição, revelou no domingo o jornal ‘Gazzetta dello Sport’.



O treinador Simone Inzaghi está a ser muito contestado pelos adeptos após o empate com o Salernitana (1-1), que relegou a equipa para o modesto quinto lugar na Liga italiana.









