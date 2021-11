Interdição ao relvado do Estádio do Marítimo levantada

O Marítimo vai poder voltar a jogar em casa no seu estádio, após o levantamento da interdição do relvado imposta pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), confirmou esta quarta-feira à Lusa a diretora-executiva do organismo.

"Vai ser dada autorização para a utilização do Estádio do Marítimo, levantando a interdição que vigorava desde 23 de agosto. Após três meses de interdição, temos pareceres das equipas técnicas que atestam a melhoria do relvado", explicou Helena Pires, em declarações à agência Lusa.

O relvado do recinto madeirense foi interditado um dia depois de ter recebido uma classificação de 1,67, numa escala até cinco, após o jogo da terceira jornada da I Liga entre Marítimo e FC Porto, que terminou empatado 1-1.