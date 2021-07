O investidor norte-americano John Textor garantiu que está esta quinta-feira em Lisboa para esclarecer as intenções em relação à sua entrada na SAD do Benfica.



"Fico feliz por explicar as vezes que forem necessárias. Estou agora aqui em Lisboa para o fazer", aferiu o empresário que continuar a pretender comprar 25 por cento das ações da sociedade encarnada.

Ver comentários