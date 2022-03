Taremi foi dispensado do jogo desta terça-feira da seleção iraniana com o Líbano, na última jornada da fase de qualificação asiática para o Campeonato do Mundo do Qatar, depois de ter sido observado pelo departamento médico.









O avançado cumpriu os sete dias de isolamento, depois de ter testado positivo à Covid-19 antes do jogo com o Boavista, e viajou para o Irão no domingo, mas os médicos da federação deram-no como inapto para o embate com o Líbano. O jogador do FC Porto ainda conversou com o selecionador Dragan Skocic, mas acabou por rumar ao Porto, onde já deverá integrar o treino da equipa com vista ao jogo de segunda-feira (20h15) com o Santa Clara, no Dragão.

Os dirigentes iranianos fizeram questão que se apresentasse no estágio da seleção, depois de um mal-entendido com o jogador no final do do ano - chegou a ficar excluído de uma convocatória.









Na conversa com o selecionador Dragan Skocic, o futebolista assumiu um compromisso total com a seleção que já está apurada para o Mundial.

Taremi foi por isso um dos 17 ausentes do treino de ontem que marca o regresso dos portistas ao trabalho após duas folgas. Pepe, Diogo Costa, Otávio, Vitinha (Portugal), João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (sub-21), Mbemba (Congo), Zaidu (Nigéria), Grujic (Sérvia), Eustaquio (Canadá) e Uribe (Colômbia) são os outros elementos do plantel ao serviço das respetivas seleções . Manafá (tratamento), Bruno Costa e Pepê, com treino condicionado, continuam a figurar no boletim clínico.