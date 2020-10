“Infelizmente, o dia de ontem foi difícil, pois não só falhei um penálti, como tive uma lesão grave. Não vou mentir que estou desiludido, mas irei voltar um monstro cheio de fome. Vou superar mais esta batalha, nada me tem sido dado de borla, (…) não me afeta, bem como podem ter certeza que vou voltar”, garantiu Edinho, avançado de 38 anos, nas suas redes sociais.





O jogador do Cova da Piedade lesionou-se com gravidade (fraturou a tíbia e o perónio) no jogo da 2ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Grupo Recreativo Amigos da Paz (4-1) realizado no domingo passado. Edinho bisou na partida.