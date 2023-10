Irlanda precisa de perder com Países Baixos para poder ir ao Europeu

Já sem chances de apuramento no Grupo B, a Irlanda pode ainda qualificar-se via Liga das Nações. Mas para isso poder acontecer terá de, incrivelmente, perder com os Países Baixos no dia 18/11. Isto porque a Irlanda não se pode apurar para o play-off se houver mais de sete seleções com ranking superior ainda sem vaga. Os Países Baixos (2.º no Grupo B) estão nesse lote, pelo que terão de ficar à frente da Grécia (3.º) na série liderada pela França (já apurada). A vitória dos holandeses interessa assim à Irlanda.





Ver comentários