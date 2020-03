Irmão mais novo de Pelé morre aos 77 anos

O irmão mais novo do antigo craque brasileiro Pelé faleceu na noite de quarta-feira aos 77 anos. Jair Arantes do Nascimento, conhecido como 'Zoca', lutava há vários meses contra um cancro na próstata e estava internado num hospital da cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo.



Jair também tentou a carreira de jogador de futebol e representou o Santos, tal como o irmão, mas não teve o mesmo sucesso de Pelé. No início da década de 60 e nas camadas jovens, Zoca disputou 15 jogos e apontou 4 golos pelo Peixe, mas depois disso pendurou as chuteiras para se dedicar a um negócio de família.



Na página oficial do Twitter o Santos deu conta da morte do irmão do Rei e lembrou a passagem de Jair pelo clube, endereçando as condolências a Pelé e à restante família.