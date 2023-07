Itália vai defrontar Portugal na final do Europeu de Sub-19

A Itália vai ser a seleção adversária de Portugal na final do Europeu de Sub-19, que no domingo se disputa no Estádio Nacional de Ta' Qali, em Malta, depois de ter derrotado esta noite a congénere da Espanha por 3-2.

Num encontro bem mais equilibrado do que a outra meia-final, na qual Portugal goleou a Noruega por 5-0, viu-se sempre uma tendência de parada e resposta, com cinco reservados para a segunda metade, no espaço de menos de meia hora.

A Itália entrou a ganhar e nunca se viu em desvantagem, ainda que tenha permitido por duas vezes a igualdade italiana: Vignato (52'), Pisilli (66') e Lipani (85') marcaram para a seleção transalpina, ao passo que Barberá (58') e Gasiorowski (74') faturaram para a Rojita.

A final deste Europeu joga-se no domingo, pelas 20 horas.