Itália vence em Budapeste e também segue para a fase final da Liga das Nações

A Itália juntou-se esta segunda-feira a Países Baixos e Croácia na fase final da Liga das Nações de futebol após conquistar o grupo A3 com um triunfo por 2-0 na Hungria, que ficou muito perto de um surpreendente apuramento.

Em Budapeste, os magiares precisavam apenas de um empate para vencer um agrupamento que tinha Alemanha, Inglaterra e Itália, mas os atuais campeões europeus acabaram por impedir esse feito e 'redimiram-se', em parte, da ausência no próximo Campeonato do Mundo, no Qatar.

Giacomo Raspadori, aos 27 minutos, e Federico Dimarco, aos 52, naquele que foi o 1500.º golo da história da Itália, asseguraram o triunfo e qualificaram a 'squadra azzurra" para fase decisiva da Liga das Nações, que deverá decorrer em solo neerlandês.

Itália, Croácia e Países Baixos ficam agora à espera do desfecho do Grupo A2 para conhecer o quarto e último apurado para a 'final four'. Portugal (líder, com 10 pontos) e Espanha (segunda classificada, com oito) defrontam-se na terça-feira em Braga.

Em Londres, no outro encontro do grupo A3, a Inglaterra esteve perto de uma reviravolta memorável perante a Alemanha, mas o duelo acabou empatado (3-3), com a seleção de Gareth Southgate a despedir-se desta edição da prova sem qualquer triunfo, depois de já saber que iria descer para a Liga B.

Numa segunda parte frenética, Gundogan, de grande penalidade aos 52 minutos, e Havertz, aos 67, deram vantagem aos germânicos, mas, num curto espaço de tempo, os ingleses protagonizaram a reviravolta, com golos de Shaw (72), Mount (75) e Harry Kane (83, de penálti).

Num encontro em que os jogadores que fizeram os golos da Alemanha atuam na Premier League, Havertz aproveitou um erro do guarda-redes Pope e 'bisou', aos 87 minutos.

A menos de dois meses do Mundial2022, a Inglaterra parece estar longe da forma que apresentou no Euro2020, em que foi vice-campeã, assim como a Alemanha, que apenas venceu um dos últimos sete jogos disputados.

Na Liga B, mesmo com uma goleada (4-1) na receção à Bósnia-Herzegovina, que já tinha a subida garantida, a Roménia foi relegada à terceira divisão europeia (Liga C), já que a Finlândia também venceu, mas em Montenegro (2-0).