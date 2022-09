Italianos avançam que Rafael Leão quer incluir dívida ao Sporting nas negociações com o Milan

A renovação do contrato de Rafael Leão é um assunto que continua a fazer correr tinta em Itália. O mercado fechou e o Milan não conseguiu prolongar o vínculo do melhor jogador da Serie A na época passada, que termina em 2024. Agora, o 'Corriere dello Sport' avança que o jogador quer incluir nas negociações a dívida que tem pendente com o Sporting.Leão, que teve propostas para deixar Itália este verão, mas não as aceitou, pede um salário líquido de 7 milhões de euros por época, mais uma contribuição para o pagamento da dívida ao Sporting.O jogador - que é representado por Jorge Mendes - foi condenado ao pagamento de cerca de 20 milhões de euros aos leões, depois de ter rescindido unilateralmente o contrato, na sequência da invasão à academia de Alcochete.