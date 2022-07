O Sp. Braga venceu ontem o Middlesbrough, por 3-0, no Algarve, com um bis de Iuri Medeiros, numa partida que teve Ricardo Horta, jogador que tem sido apontado como reforço do Benfica, a titular.





Iuri Medeiros esteve imparável ao inaugurar e ao fechar o marcador (11 e 50’) - pelo meio surgiu o golo de André Horta (48’) de penálti. Artur Jorge, que fez entrar vários jovens na equipa, continua invicto, com quatro triunfos em quatro jogos (15 golos marcados). Antes bateu Oliveirense (6-2), Vizela (3-2) e Arouca (3-2).