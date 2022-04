"Arrependo-me do que fiz, agi de cabeça quente e prejudiquei a minha equipa. Assumo isto, se tiver que ter consequências, assumo-as, sempre dei tudo por este clube e sempre vou dar até ao último dia, queria pedir desculpa a todos os meus colegas, que não merecem, adeptos e clube.” Foi desta forma que Iuri Medeiros abordou, nas redes sociais, a expulsão por protestos na derrota com o Rangers (3-1, após prolongamento), na passada quinta-feira, que ditou o afastamento do Sp. Braga nos quartos de final da Liga Europa.









O avançado bracarense, formado no Sporting, protestou com o árbitro francês François Letexier e viu dois amarelos (105’) e acabou expulso, deixando a equipa portuguesa a jogar com menos dois elementos, depois de Tormena ter sido expulso (42’), numa falta que deu penálti para o Rangers.

O técnico Carlos Carvalhal até tinha enaltecido a postura dos seus jogadores , mas considerou que a expulsão de Iuri Medeiros “não pode acontecer” e será “alvo de uma análise interna”.





Já o presidente dos bracarenses, António Salvador, não poupou críticas aos seus jogadores na primeira parte e à equipa de arbitragem, incluindo o VAR. Os bracarenses estão agora focados em chegar ao 3º lugar da Liga. Jogam na segunda-feira com o Estoril e recebem o FC Porto (jornada 31) a 25 de abril.