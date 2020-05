Iuri Medeiros vai muito provavelmente reforçar o Sp. Braga na próxima temporada na qualidade de emprestado. A confirmar-se essa forte possibilidade, os minhotos, se avançarem posteriormente para a compra em definitivo do jogador do Nuremberga, não pagarão mais de um milhão e meio de euros, confirmou ao CM fonte próxima da direção bracarense.A cedência do antigo futebolista do Sporting, de 25 anos, não obrigará o Sp. Braga a comprá-lo ao clube que disputa a II divisão da Alemanha, onde cumpriu apenas 11 jogos, nove na Liga e dois na Taça. Foi titular em três desafios.Esta é a terceira experiência de Iuri Medeiros no estrangeiro: Itália (Génova), Polónia (Légia de Varsóvia) e, agora, Alemanha (Nuremberga). O extremo açoriano, que tem contrato com os alemães até 2023, já vestiu as camisolas de Boavista, Moreirense, Arouca e Sp. da Horta, para lá do Sporting, onde fez a formação. Quando o atleta for vendido, os leões receberão dez por cento.Além da provável entrada de Iuri Medeiros, os minhotos, em princípio, só contratarão um jogador. Primeiro, terão de saber se Palhinha sai.Trincão, emprestado pelo Barcelona ao Sp. Braga, iniciará a próxima época nos catalães. Mas a possibilidade de o jovem ser cedido aos bracarenses ou a outro clube é remota. O presidente dos minhotos acredita, sim, que o extremo se imporá na equipa de Messi. António Salvador vai mais longe: "O Trincão vai ser seguramente o melhor jogador português da próxima década."