Iuri Medeiros rende três milhões de euros ao Sporting

O Sporting garantiu três milhões de euros com a venda, em definitivo, do extremo Iuri Medeiros, que vai jogar no Nuremberga, da segunda divisão alemã. O clube de Alvalade assegurou também 10% de uma futura venda.

O jogador, de 25 anos, viaja esta quinta-feira para a Alemanha. A transferência foi mediada por Miguel Pinho, da empresa Positionumber, que está a negociar também a saída de Bruno Fernandes para o futebol inglês.