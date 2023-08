no Aeródromo Municipal de Cascais, em Tires, num voo privado vindo de Madrid.





Iván Fresneda vai ser jogador do Sporting. O jogador chegou este domingo a Lisboa. AterrouEste sábado, Fresneda já não atuou pelo Valladolid no jogo com o Alcorcón, da II Liga espanhola. Torna-se assim no terceiro reforço da nova época para Rúben Amorim, depois de Gyokeres e Hjulmand.