Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ivan Gazidis é o novo diretor executivo do AC Milan, proveniente do Arsenal

Clube inglês anunciou a contratação de Raul Sanllehi e Vinai Venkatesham para substituir o antigo diretor.

12:26

O AC Milan anunciou esta terça-feira a contratação como diretor executivo de Ivan Gazidis, que deixa o Arsenal, adversário do Sporting na Liga Europa em futebol, depois de quase 10 anos, assumindo funções nos 'rossoneri' no início de dezembro.



O presidente dos italianos, Paolo Scaroni, garantiu que Ivan Gazidis vai "trazer um nível incomparável de perspicácia de negócios e de experiência na indústria do futebol", relembrando o papel que o sul-africano teve na implementação da Major League Soccer, a liga americana de futebol, a qual comissionou durante 14 anos, antes de se juntar aos 'gunners' em 2009.



"Estou muito entusiasmado para este novo desafio e vou fazer tudo o que puder para garantir o regresso do AC Milan ao topo. Tenho uma vantagem neste projeto, graças aos jogadores talentosos, à equipa trabalhadora e à liderança desportiva de Leonardo, Paolo Maldini e Gennaro Gattuso", afirmou o agora responsável pelas operações diárias de futebol, negócios e comerciais do clube.



Também esta terça-feira, o Arsenal anunciou que Raul Sanllehi e Vinai Venkatesham vão substituir o antigo diretor, dividindo as tarefas entre "responsável pelo futebol" e "diretor administrativo", respetivamente.



O presidente dos 'gunners', Sir Chips Keswic, exultou o trabalho de Gazidis, considerando que este "liderou o clube com habilidade e dedicação" e que o deixa agora numa "posição forte", depois de "recrutar pessoas talentosas", tais como os novos responsáveis e também o novo treinador Unai Emery.