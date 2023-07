Iván Jaime está no topo das preferências do FC Porto para reforço da equipa, mas o negócio não tem conhecido avanços nos últimos dias, uma vez que o Famalicão não baixa o valor de venda: 12 milhões de euros (espanhóis do Málaga detêm 20% do passe).



O clube minhoto atravessa uma situação financeira desafogada depois dos recentes negócios das vendas de percentagem dos passes de Pote e Ugarte (ambos do Sporting) pelo que não vai baixar o preço do ‘Jogador jovem do ano’ da última Liga.









Ver comentários