Queremos atacar sempre a baliza do adversário, ter bola e proporcionar um bom espetáculo", disse esta quarta-feira Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, na antevisão do jogo (esta quinta-feira, às 17h55) com o St. Liège, na jornada inaugural do Grupo F da Liga Europa, do qual fazem parte ainda Arsenal e Eintracht Frankfurt."Temos uma palavra a dizer no grupo. Estamos aqui por mérito próprio, acima de tudo por aquilo que foi feito e pelo desempenho dos jogadores", acrescentou.O técnico afirmou também que o embate com a formação belga será "de um grau de dificuldade bastante elevado", mas deixou claro que não há jogos ganhos ou perdidos de véspera."O V. Guimarães acredita muito no que faz e vamos lutar pela vitória", prometeu Ivo Vieira que, ainda assim, antevê dificuldades: "O Standard tem uma equipa muito competitiva, motivada por disputar o primeiro jogo da fase de grupos em casa".Depois, alertou para a sucessão de jogos do V. Guimarães. "O único ‘handicap’ que existe, e não estou a refugiar-me, é o tempo para preparação dos jogos, porque há que haver um período de recuperação e preparação para o jogo seguinte".Lembrou, contudo, que o potencial ofensivo do V. Guimarães depende da valia do St. Liège, uma equipa com "atletas bem compostos em termos atléticos", na frente, e jogadores que "tratam bem a bola" no meio-campo.Os dois clubes já jogaram duas vezes na Liga Europa, na época 1995/1996. O V. Guimarães venceu o primeiro jogo, em casa, por 3-1, e depois foi à Bélgica empatar (0-0)."Temos o Arsenal e o Eintracht Frankfurt no grupo. O Standard e o Vitória são os ‘outsiders’, mas subimos do pote quatro para o três [no sorteio], numa evolução para continuar a crescer na Europa", disse esta quarta-feira Michel Preud’homme, treinador do St. Liège, na antevisão do jogo (hoje, 17h55) com o V. Guimarães, na 1ª jornada do Grupo F da Liga Europa."[O Vitória] é uma equipa completa, capaz de se organizar, mas também de se projetar no ataque, graças a laterais ofensivos", vincou o antigo guardião do Benfica (1994/95 a 1998/99), de 60 anos.