Ivo Vieira apresentado como o novo treinador do V. Guimarães

Ivo Vieira foi esta terça-feira apresentado como treinador do V. Guimarães para a época 2019/20."É o maior desafio da minha carreira, perante os objetivos e a grandeza desta instituição. Sinto que ainda tenho de crescer e aprender, mas estou preparado para agarrar com unhas e dentes este desafio", disse o técnico, que sucede a Luís Castro (saiu para o Shakhtar).Ivo Vieira será acompanhado pelos adjuntos Miguel Romão e Pedro Andrade, que transitam consigo do Moreirense, e ainda por Jorge Silva, Moreno e Vítor Martins, técnicos que já faziam parte da equipa de Luís Castro.O V. Guimarães começa a época a 24 de junho e disputa o primeiro jogo oficial a 24 ou 25 de julho, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa.