Ivo Vieira do V. Guimarães defende cinco substituições por jogo até final da época

Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, defendeu esta terça-feira a regra que consagra a possibilidade de cinco substituições por jogo até final da época, de forma a minimizar o efeito de fadiga nas equipas, devido à paragem da Liga por causa da Covid-19."As cinco substituições só vão beneficiar em termos da gestão física dos atletas. Os clubes que têm mais recursos poderão utilizá-las melhor. Mas, na questão física, é bom para todos", afirmou, na antevisão do embate com o Belenenses SAD (esta quinta-feira, 19h00, na Cidade do Futebol).O técnico do Vitória adiantou ainda que está preparado para um jogo complicado, mas que espera regressar aos triunfos. "O reatamento está a ser marcado pela competitividade e pelo equilíbrio", frisou.