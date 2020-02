"Objetivo de dar um aperto aos jogadores não era bater-lhes": Arguido 'Bocas' recorda ataque à Academia do Sporting

Decorre, esta quarta-feira, 33.ª sessão de julgamento do ataque à Academia do Sporting, no Tribunal de Monsanto.



Durante a manhã serão ouvidos os arguidos Tiago Silva 'Bocas' e Rúben Marques. À tarde, está prevista a audição de Luís Almeida. Esta sessão decorre num dia em que se sabe que Aleluia, que está doente, vai regressar à cadeia, onde está em preventiva. O regresso foi autorizado pela juíza.



Acompanhe ao minuto



14h58 - Depois de uma pausa para almoço, recomeça a sessão de julgamento. Vai ser ouvido o arguido Luís Almeida.



Começa por contar que, no dia do ataque, se deioxu "ir atrás deles. Tapei a cara com um gola".



12h55 - 'Bocas' revela que escreveu uma carta a Mustafá na prisão, a pedir desculpa. "Senti que tinha falhado com ele, era uma pessoa de confiança e senti que traí a confiança, diz.



"Custou-me estar na cadeia mas aprendi que há vida para além do Sporting", continua Tiago Silva referindo ainda que o ataque não foi a mando do Bruno de Carvalho, mas sim iniciativa de um grupo de membros da Juve Leo, adeptos e sócios.



11h15 - Tiago Silva diz aos juízes que "Nuno Mendes [Mustafá] não sabia porque não era uma visita oficial".



"Mustafá é uma voz ativa. Quando fala, as pessoas ouvem e respeitam", afirma o arguido.



Os juízes perguntam ao arguido se "também fez diligências para saber a hora do treino" no dia do ataque. 'Bocas' responde que confirmou nas notícias: "nos jornais vem sempre o dia e a hora do treino".



A juíza continua a fazer questões e começa a perguntar sobre as mensagens trocadas em grupos de Whatsapp [existiam três grupos - Academia amanhã, Exército Invencível e Piranhas On Tour].



"Isto é tudo menos pacífico. É incendiário", classifica assim a juíza as mensagens trocadas.



10h45 - "Fiquei surpreso quando o grupo começa a correr. Pensei que íamos entrar de forma ordeira", continua a contar 'Bocas'. "Depois fui correr atrás deles. Tapei-me com capuz e óculos porque sabia que não podia entrar sem autorização".



"Aquilo foi tudo o efeito surpresa. Foi tudo ao contrário", diz.



"Entrei na academia e acabo por estar no edifício", continua. "Deparo-me com o Bad Dost e penso que já estava magoado", conta. "Continuo no corredor e viro à esquerda. Já estava uma grande confusão. Já havia fumo e já estava muita gente no balneário".



10h21 - Arguido fala do Sporting e emociona-se. Começa a chorar quando recorda as derrotas.



Ao relembrar o dia do ataque, Tiago Silva conta que "o objetivo de ir dar um aperto aos jogadores não era ir bater aos jogadores". "Na altura só via o Sporting, só conseguia ver aquilo à frente. Só vivia para o Sporting", continua.



Aos juízes, o arguido confirma que teve uma conversa com Bruno Jacinto e que já tinha intenção de ir à Academia no dia do ataque. "Só tive a certeza que íamos depois do almoço. Liguei-lhe [ao Bruno Jacinto] a dizer que íamos a Alcochete", diz.



"Era o guardião desta operação?", pergunta a juíza. "Não", responde.



10h06 - Começa a 33.ª sessão de julgamento. Tiago Silva começa a ser interrogado.



Nas primeiras respostas, o arguido, que é sócio do SCP desde 2004 e elemento da Juve Leo, começa por explicar que é o responsável pela venda de bilhetes. Conta que esteve na reunião "que aconteceu na casinha em abril". Reunião essa onde Bruno de Carvalho também marcou presença.



"Era normal o Bruno de Carvalho ir às reuniões da casinha?", pergunta a juíza. "Não, não era normal", responde, acrescentando que pensa "que o André Geraldes também estava presente".



Nas respostas que vai dando, Tiago Silva explica que "Bruno tentou justificar o porquê de fazer posts" [publicações] no Facebook.





Ao longo do julgamento, que começou em 18 de novembro de 2019 e decorre no tribunal de Monsanto por questões de logística e segurança, já foram ouvidas mais de 60 testemunhas.

O processo tem 44 arguidos, acusados da coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Bruno de Carvalho, 'Mustafá', líder da Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, estão acusados de autoria moral de todos os crimes ligados ao ataque que aconteceu a 15 de maio de 2018.