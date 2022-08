Jogo Em direto

2' Pontapé de canto, Casa Pia AC. Concedido por Nicolás Otamendi.

Saviour Godwin (Casa Pia AC), depois de uma perda de bola de Enzo, remata com o pé direito da esquerda, mas a bola saiu muito longe.

Início 1ª parte

Já é conhecido o onze do Benfica para o jogo com o Casa Pia, marcado para as 18h00 deste sábado, em Leiria.Odysseas, Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo, Enzo, Florentino, Diogo Gonçalves, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos.Em atualização