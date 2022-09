Estoril 1-0 FC Porto - Partida chega ao intervalo com Estoril em vantagem e após dois golos anulados aos dragões

Jogo Em direto

Intervalo

45' Cartão amarelo mostrado a Mor Ndiaye da equipa Estoril!

41' GOLO DO ESTORIL! Marca Tiago Gouveia. Solicitado nas costas de Zaidu, o extremo recebe bem e atira cruzado para o fundo da baliza. Diogo Costa parece ficar mal na fotografia.

40' Evanislon atira muito por cima da baliza.

40' Lance confuso na área do Estoril, mas acaba por sacudir a defesa da casa.

39' Canto para o FC Porto.

38' Rodrigo Conceição atira muito por cima.

37' Canto para o FC Porto.

36' Novo golo anulado ao FC Porto, desta feita por fora-de-jogo de Zaidu.

34' Golo anulado ao FC Porto por fora-de-jogo de Stephen Eustáquio. Seria auto-golo de Pedro Álvaro.

31' Remate fraco de André Franco para defesa tranquila de Dani Figueira.

31' Tiago Gouveia! Que trabalho! Com uma vírgula, tira dois adversários da frente e depois remata para defesa apertada de Diogo Costa.

30' Fora de jogo, Porto. Mateus Uribe tentou um passe em profundidade que encontrou Mehdi Taremi em posição irregular.

29' O QUE PERDE O ESTORIL! Dupla oportunidade para os canarinhos! Primeiro é Erison a atirar para boa defesa de Diogo Costa e depois é Tiago Gouveia que, com a baliza vazia, atira com estrondo ao poste. Esteve à vista o 1-0.

23' Cartão amarelo para João Carvalho por falta sobre Rodrigo Conceição, depois de uma boa iniciativa do lateral-direito do FC Porto.

20' Oportunidade falhada por Rodrigo Martins (Estoril) remate com o pé direito de fora da área. Assistência de Erison.

13' Canto a favor do Estoril.

6' Canto para o FC Porto.

5' Cartão amarelo mostrado a André Franco por falta sobre Joãozinho.

Início 1ª parte

O FC Porto visita esta tarde o Estoril, em jogo da 7.ª jornada da Liga Bwin com arranque marcado para as 18 horas. Consulte as escolhas de Sérgio Conceição para o encontro na Amoreira, com destaque para a titularidade de Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso e André Franco - Pepe nem no banco está.: Diogo Costa; Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo e Zaidu; André Franco, Eustáquio, Uribe e Pepê; Evanilson e TaremiSiga o jogo AQUI