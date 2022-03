Fernando Santos revelou-se feliz pelo apuramento português para um novo Mundial. O selecionador português garantiu que quer vencer a fase final no Qatar, em novembro e dezembro, para juntar às conquistas portuguesas do Euro'2016 e da Liga das Nações'2019.





"Já ganhei duas competições e sonho muito em ganhar uma terceira", reiterou em declarações à RTP 3, justificando a aposta na dupla de centrais para este encontro com a Macedónia do Norte."Tenho de dar os parabéns aos jogadores pela atitude fantástica que tiveram. Nos primeiros 10 minutos não conseguimos acertar, eu disse que esta Macedónia do Norte sabia jogar. Não era o que se pensava deles. Houve um espírito de entreajuda e um grande apoio do público. Foi uma vitória merecida e justa. Não me lembro de nenhuma grande situação de golo da equipa deles. Nós criámos ocasiões para fazer golo. Estamos com todo o mérito no Campeonato do Mundo. Felizmente, os 11 milhões de portugueses vão ter a oportunidade de ter Portugal no Mundial.""Vamos com o tempo. Há uma competição anterior e com tempo iremos preparar o Mundial.""Como a mesma tranquilidade que sempre tive. Estou de consciência tranquila."