Golos de André Silva, Otávio e Bruno Fernandes garantem vitória de Portugal frente ao Qatar

A seleção portuguesa venceu o Qatar por 3-1, num encontro de preparação para o Mundial de 2022 que se realizou em Debrecen, na Hungria.André Silva abriu o marcador para a equipa das quinas aos 23 minutos. Pouco depois, Otávio, que se estreou este sábado com a camisola de Portugal, aumentou a vantagem.Ainda antes do intervalo, o guarda-redes qatari foi expulso após falta sobre Gonçalo Guedes.No segundo tempo, Abdelkarim Hassan reduziu a vantagem no marcador, mas Bruno Fernandes viria a confirmar a vitória portuguesa já perto do final, após a conversão de uma grande penalidade.Portugal volta a entrar em campo na terça-feira, em Baku, diante do Azerbaijão. A seleção comandada por Fernando Santos partilha a liderança do Grupo