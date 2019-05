Já são conhecidos os árbitros para a última jornada da Liga NOS

Já são conhecidas as nomeações dos árbitros para a 34.ª e última jornada da Liga NOS.Jorge Sousa será o árbitro do Benfica-Santa Clara. Já Fábio Veríssimo estará no FC Porto-Sporting.Árbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Rodrigues e Nuno Eiras4º árbitro: João MatosVAR: Tiago MartinsAVAR: Pedro MotaÁrbitro: João CapelaAssistentes: Nélson Moniz e Paulo Brás4º árbitro: Hugo PachecoVAR: Vasco SantosAVAR: Rui LicínioÁrbitro: João Malheiro PintoAssistentes: Pedro Felisberto e Marco Vieira4º árbitro: Luís ReforçoVAR: Bruno PaixãoAVAR: Bruno JesusÁrbitro: Carlos XistraAssistentes: Nuno Pereira e Jorge Cruz4º árbitro: Luís MáximoVAR: Bruno EstevesAVAR: Paulo RamosÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Paulo Soares e Pedro Martins4º árbitro: Gustavo CorreiaVAR: Luís FerreiraAVAR: Paulo MirandaÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: Bruno Trindade e Tiago Mota4º árbitro: Humberto TeixeiraVAR: Manuel OliveiraAVAR: Pedro Ricardo RibeiroÁrbitro: Jorge SousaAssistentes: Nuno Manso e Sérgio Jesus4º árbitro: Fábio MeloVAR: António NobreAVAR: Pedro MotaÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Venâncio Tomé e Valter Rufo4º árbitro: João PinhoVAR: Nuno AlmeidaAVAR: Paulo RamosÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Valdemar Maia e Pedro Fernandes4º árbitro: Carlos PizarroVAR: Rui OliveiraAVAR: João Bessa Silva