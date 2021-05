Benfica e FC Porto empatam em Clássico renhido na Luz

Benfica e FC Porto empataram esta quinta-feira a um golo, no Estádio da Luz, em Lisboa, num resultado da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que deixa o Sporting a dois pontos do 19.º título.

Os 'encarnados' adiantaram-se aos 23 minutos, pelo brasileiro Everton, mas, na segunda parte, aos 75, os portistas, que pontuaram em 16 das últimas 20 visitas aos 'encarnados', restabeleceram a igualdade, pelo colombiano Uribe.

Na classificação, e com três jornadas por disputar, o FC Porto solidificou o segundo lugar, mantendo-se quatro pontos à frente do Benfica, terceiro, mas está agora a oito do líder Sporting, que pode garantir o cetro na próxima ronda.



Jorge Jesus, após o empate desta quinta-feira do Benfica frente ao FC Porto, na Luz, falou de dois momentos polémico que marcaram o jogo: a anulação do segundo golo do Benfica e um lance com pepe que, para o treinador do benfica, lhe devia ter valido o segundo amarelo e a expulsão.



"Foi um bom jogo para quem assistiu face à emotividade e oportunidades de golo que houve. Mais para o Benfica, principalmente na última meia hora. Na primeira parte o Benfica marca e depois o FC Porto está melhor do que nós até ao final. Na segunda há mais Benfica e, depois, principalmente nos últimos 20 minutos, tivemos várias oportunidades, um golo que não é golo, um penálti que não é penálti, uma expulsão que tem de ser e não é... Foram muitas muitas decisões que foram sempre contra o que o Benfica fez no jogo.".



Apesar do empate, Jesus parabenizou a equipa e voltou à carga sobre as decisões da arbitragem: "De qualquer das formas dou os parabéns aos jogadores do Benfica. Souberam sempre, depois do golo, passar uma melhor fase. Procurámos o 2-1, tivemos o lance do Adel, tanta bola para fazer golo... Não conseguimos, mas hoje também houve momentos decisivos do árbitro, principalmente - não ponho em dúvida se foi penálti ou não -, agora a bola do Pepe é um segundo amarelo que tem de dar. Poupou-o nitidamente. Depois colocámos a bola rápido em jogo e ele não deixa. Duas vezes, não é? Há pormenores que ninguém vê, mas nós sentimos para onde está a balança. Foi pena."