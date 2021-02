A UEFA confirmou esta terça-feira que a eliminatória da Liga Europa entre Benfica e Arsenal se vai disputar em Roma e Atenas.O primeiro jogo está marcado para 18 de fevereiro às 20h00 e será disputado no Estádio Olímpico de Roma, casa da AS Roma.A segunda mão acontecerá a 25 de fevereiro no Georgios Karaiskakis, em Atenas, estádio do Olympiacos. A hora do encontro ainda não foi revelada.