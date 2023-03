Já são conhecidos os possíveis adversários do Benfica na Liga dos Campeões

Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Nápoles, AC Milan, Inter e Bayern Munique são os possíveis adversários do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões. Esta quarta-feira não houve surpresas, com os merengues a derrotarem o Liverpool, por 1-0, depois do triunfo de 5-2 em Inglaterra. Já o Nápoles, líder da Liga Italiana, voltou a vencer o Eintracht Frankfurt por 3-0, depois da vitória por 2-0 na Alemanha.

O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões está marcado para sexta-feira (11h00) e é aberto, ou seja, sem cabeças de série nem restrições de jogos entre equipas do mesmo país. Será também já conhecido o emparelhamento das meias-finais.