Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jamie Vardy e Gary Cahill retiram-se da seleção inglesa

Vardy e Cahill não pretendem voltar a ser chamados à seleção.

15:45

Os futebolistas ingleses Jamie Vardy, do Leicester, e Gary Cahill, do Chelsea, anunciaram esta terça-feira que não pretendem voltar a ser chamados à seleção, para dar ao selecionador a oportunidade de chamar jogadores mais jovens.



Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Vardy, de 31 anos, explicou já ter pensado na questão "há muito tempo" e a falta de minutos, tanto no Mundial2018 como noutros jogos, também pesou na decisão.



O avançado, que alinhou 26 vezes pela Inglaterra, pretende agora concentrar-se em "passar tempo com a família e treinar com o clube".



Já Cahill, outro semifinalista do Mundial2018, deixa a equipa aos 32 anos e após 61 jogos, ainda que ambos os atletas afirmem estar disponíveis no caso de uma crise de lesões surgir ou de o selecionador, Gareth Southgate, ter poucas opções à escolha.