Janeiro abre oportunidade a Fernando no Sporting

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Fernando vai ser aposta do treinador Jorge Silas no próximo mês. O brasileiro, reforço de verão mas que ainda não teve qualquer minuto pela equipa principal dos leões, tem treinado sem limitações há várias semanas e deverá ser lançado pelo técnico leonino no início do ano 2020.O avançado, emprestado pelos ucranianos do Shakhtar, depois dos vários problemas físicos que ... < br />