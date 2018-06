Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Janko assina pelo FC Porto por cinco anos

Defesa vem do St Étienne, depois de passagens pelo Man United e Celtic.

03:10

O FC Porto oficializou ontem a contratação de Saidy Janko, lateral-direito proveniente do Saint-Étienne, para as próximas cinco temporadas. O investimento no suíço de 22 anos deve rondar os três milhões de euros. Com passagem no Man. United, Janko é um atleta rápido, com boas capacidades defensivas, tecnicamente evoluído e que pode fazer todo o corredor.



O jogador é a segunda aquisição para o lado direito da defesa. Os azuis-e-brancos já tinham contratado o brasileiro João Pedro ao Bahía. Duas novidades no plantel de Sérgio Conceição para suceder às saídas de Ricardo Pereira e Diogo Dalot, para o Leicester e Man. United, respetivamente.