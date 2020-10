Jardel apto entra no onze do Benfica

Jardel está totalmente recuperado e a treinar sem limitações, na sequência do incidente que o colocou ‘fora de jogo’ durante a partida com o Farense, na última jornada da Liga (dia 4/10). Nesse jogo, o experiente central brasileiro, de 34 anos, levou em cheio com a bola na cabeça, após um remate de Alex Pinto, jogador da equipa algarvia, que lhe provocou momentaneamente perda de conhecimento e de memória. Foi imediatamente transportado ao hospital, acabando por ter alta após exames de despiste. Repousou, mas nos últimos treinos integrou sem limitações os trabalhos.









Trata-se de uma boa notícia para o treinador Jorge Jesus, que assim tem o jogador disponível para continuar a fazer dupla com Otamendi, no eixo da defesa, no jogo do próximo domingo (20h00), em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, referente à 4ª jornada do campeonato. Uma partida de risco para o Benfica, que ocorre um dia depois de os rivais Sporting e FC Porto se defrontarem em Alvalade, numa partida em que pelo menos um deles irá perder pontos.

Fora dos planos para o jogo do próximo fim de semana está Vertonghen. O defesa internacional belga continua a recuperar da fratura do osso malar (situado no rosto), que de resto fez sair da convocatória da Bélgica para os jogos da Liga das Nações. Deverá regressar à competição no final do mês. Tadibo poderá estar no banco.