Duas testemunhas abonatórias apresentadas pelo ex-embaixador Francisco Seixas da Costa defenderam esta terça-feira em tribunal que “javardo não é um termo ofensivo”, pois define alguém como mal-educado.Em resposta a Manuel Magalhães e Silva, também advogado do ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, o ex-ministro Vera Jardim e a professora Universitária Maria Isabel Pires de Lima disseram ainda que, em relação a Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não se trata de uma definição exagerada.