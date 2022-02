O jejum de vitórias continua no Portimonense e no Boavista. As duas equipas empataram este sábado (1-1), em Portimão, num jogo em que os visitantes ficaram reduzidos a dez jogadores.









A equipa do Norte foi mais ofensiva no arranque do jogo, mas foram os algarvios que abriram o marcador, aos 20’. A bola entrou na baliza após um canto, o árbitro marcou fora de jogo, mas depois de consultar o VAR validou o golo marcado de cabeça por Ricardo Matos.

O Portimonense esteve perto de marcar o segundo, após uma boa combinação entre Ricardo Matos e Nakajima, mas Bracali não permitiu o golo. Angulo também esteve na iminência de marcar, mas a bola bateu na trave. O jogo equilibrou e o Boavista marcou, com um pontapé à meia volta de Musa, aos 41’.









Leia também Sporting vence em Paços de Ferreira Na segunda parte, o jogo começou com mais oportunidades para o Boavista. O Portimonense ameaçou num livre de Carlinhos. Do outro lado, Makouta rematou forte, mas Samuel travou o golo.

Aos 77’, os nortenhos ficaram reduzidos a dez jogadores, com a expulsão de Porozo, após entrada sobre Carlinhos. Makouta teve na cabeça o golo da vitória, mas a bola bateu na trave da baliza. O Portimonense não vence há 10 jogos e o Boavista há 8.