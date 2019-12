Jesualdo Ferreira exige reforços de luxo no Santos

Jesualdo Ferreira exigiu reforços de luxo à direção do Santos, o clube com quem se comprometeu este domingo, em Lisboa, sabe oO treinador português quer formar uma grande equipa, para poder lutar pela conquista de títulos. Para tal, o clube de São Paulo, que terminou o último Brasileirão no segundo lugar, ou seja, atrás do Flamengo de Jorge Jesus, terá de abrir os cordões à bolsa para corresponder às pretensões do tricampeão pelo FC Porto.Nesta mudança para o Brasil, Jesualdo Ferreira, com contrato até dezembro de 2020, levará de Portugal uma equipa técnica da sua confiança, composta por quatro elementos. Jesualdo, de 73 anos, e os seus colaboradores serão apresentados na Vila Belmiro dia 7 de janeiro.Os valores do contrato, segundo fontes contactadas pelo Correio da Manhã, poderão rondar os quatro milhões de euros. Este montante contempla o salário, mas, igualmente, um valor referente aos direitos de imagem.Jesualdo Ferreira irá viver num condomínio luxuoso da cosmopolita São Paulo.