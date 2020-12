Jesualdo Ferreira perto do regresso ao Boavista, o clube onde nunca chegou a treinar

O treinador português Jesualdo Ferreira está perto de acertar o regresso a Portugal para orientar o Boavista, clube com o qual teve contrato mas nunca chegou a comandar devido a uma chamada relâmpago de Pinto da Costa.O técnico de 74 anos foi contratado pelo Santos, do Brasil, na temporada passada, mas a experiência no Brasil não correu da melhor forma para o português. Jesualdo está agora a um passo de assinar pelo Boavista, segundo avança o Record. Segundo o desportivo, o acordo foi alcançado esta quarta-feira e será formalizado na quinta-feira.Jesualdo Ferreira deverá regressar ao Bessa onde esteve em 2006 mas sem realizar qualquer jogo oficial. Uma 'chamada relâmpago' de Pinto da Costa para substituir Co Adriaanse no comando técnico do FC Porto foi suficiente para levar Jesualdo para os azuis e brancos.O treinador soma já três títulos da Liga, duas Taças de Portugal e uma Supertaça. Lá fora, Jesualdo conquistou, entre outros, a Líga egícpia e a Liga do Qatar.