Jesualdo não esquece roubo de Jorge Jesus

Jesualdo Ferreira aterrou ontem no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para iniciar a aventura no Santos, vice-campeão do Brasil.

Questionado pela imprensa brasileira sobre o almoço com Jorge Jesus, em Lisboa, Jesualdo garantiu que o Santos não foi tema de conversa. Mas houve uma exceção. "Falámos sobre o Gustavo [Henrique], que foi embora. Perguntei-lhe: ‘Acabo de chegar e já me tiraste um jogador?’ Foi sobretudo um encontro de amigos, para recordar algumas experiências que vivemos juntos. Acima de tudo, foi uma troca de impressões", disse o técnico português, de 73 anos, que terá o amigo de longa data como rival.

Sobre o rumor de o português Ricardo Quaresma, dos turcos do Kasimpasa, poder rumar ao Santos, Jesualdo Ferreira ripostou: "Por que razão estão todos a falar do Quaresma? Há tantos jogadores que trabalharam comigo. Por exemplo, há o Lucho [González], que está no Athletico Paranaense."

Jesualdo Ferreira dá hoje uma conferência de Imprensa às 14h30 e, três horas depois, será a apresentação oficial da equipa técnica e do plantel.