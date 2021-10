Jesus admite que Benfica está a atravessar o "momento mais difícil" da época

O treinador do Benfica admitiu este sábado que a equipa está a atravessar o "momento mais difícil" desta época, mas assumiu o compromisso de reagir com uma vitória sobre o Vizela, no domingo, para a I Liga de futebol.

Em conferência de imprensa de antevisão desse encontro da nona jornada, Jorge Jesus apoiou-se nos resultados dos últimos três jogos (uma vitória, após prolongamento, na Taça de Portugal, e derrotas no campeonato e na Liga dos Campeões) e frisou a importância do próximo desafio para inverter a tendência.