O central Jesús Alcantar foi este domingo chamado aos treinos da equipa principal do Sporting e pode ser opção para o duelo desta terça-feira (20h45) com o Marítimo, referente à 3ª jornada do Grupo B da Taça da Liga.



O jogador mexicano, de 19 anos, tem oito jogos pela equipa B nesta época (um golo marcado) e o contexto do encontro desta terça-feira (Sporting está praticamente apurado para os quartos de final da competição), favorece a possibilidade de Rúben Amorim promover mais um ‘upgrade’.









