Jesus confirma ausência de Otamendi no jogo com o Covilhã depois de assalto

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, afirmou esta terça-feira que o futebolista Nicolás Otamendi está "super assustado", depois de ter sido vítima de um assalto na sua residência, e confirmou a ausência do argentino com o Sporting da Covilhã.

"Está super assustado, como é normal. Amanhã (quarta-feira) nem vou levá-lo para o jogo. Tem que recuperar, porque a vida continua, mas pode acontecer mais vezes", afirmou Jorge Jesus, em declarações divulgadas na BTV.

Otamendi é assim baixa confirmada para o duelo de quarta-feira com o Sporting da Covilhã, no Estádio da Luz, em jogo do grupo A da Taça da Liga, decisivo para a continuidade do Benfica na prova.