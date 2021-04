Jesus dá puxão de orelhas a Odysseas Vlachodimos por entrevista polémica

Jorge Jesus falou este sábado sobre a vontade de Odysseas em querer deixar o Benfica e não poupou nos reparos ao internacional grego. Pelo conteúdo das declarações, mas, acima de tudo, pelo timing."Todos os jogadores têm uma carreira individual e uma coletiva, a equipa em que estão inseridos. O Odysseas teve uma opinião da carreira dele individual, aquilo que projeta para o futuro. Tem a opinião dele mas não foi o momento certo para o dizer. Quando os jogadores estão nas seleções não devem falar dos clubes. Ficámos a saber qual é a ideia dele", salientou o técnico dos encarnados, que este sábado antecipou a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo (segunda-feira com o Marítimo).Sobre um possível castigo, Jesus garante que não o vai fazer: " Se ele estivesse a jogar, tirá-lo da equipa poderia ser um castigo. Mas se ele fez essas declarações é porque não está a jogar. Não digo a nenhum jogador porque é que o ponho a jogar, nem autorizo a nenhum jogador que me pergunte porque é que não joga. Eu sou o treinador, as decisões são minhas. E mais nada", vincou.Sobre o atual momento da equipa, Jesus reconhece que a as coisas estão muito melhores do que há algumas semanas. "Neste momento, é natural que a equipa esteja mais feliz, os resultados estão a justificar isso. Mas nada vai mudar o que é a nossa pontuação, estamos a recuperar, mas ainda estamos muito longe do que queríamos", disse o técnico, salientando que a paragem de duas semanas para os trabalhos das seleções ajudou a "melhorar algumas ideias": "Foi uma semana bem preenchida e aproveitámos com qualidade."O Marítimo é o adversário que se segue e Jorge Jesus já antecipou o que espera do encontro: "Vai apresentar um 5x4x1 quando não tem bola, com quase todos os jogadores atrás da linha da bola."Jesus diz que jovens que foram lançados esta época "terão oportunidades". "Na transição das equipas jovens para a principal, saber esperar é fundamental. Mas sabemos que há interesses. Os agentes começam a meter coisas na cabeça dos miúdos, às vezes há jogadores que perdem carreiras e oportunidades por não saberem esperar pelo seu momento.""Podia ter renovado com o Tottenham, mas o Benfica ofereceu-me um contrato de três anos e é um clube que disputa as provas europeias. Também queria descobrir uma cultura diferente. Foi o cenário ideal", disse Vertonghen em entrevista ao canal belga VTM. O central (33 anos) garante sentir-se bem fisicamente, mas já pensa no final da carreira: "Antigamente, não entendia quando os jogadores diziam que queriam deixar o futebol. Agora, entendo isso cada vez mais, e não é bom sinal. Para mim, o importante é manter uma determinada condição física. Quando ficamos mais velhos somos mais lentos mas mais inteligentes."