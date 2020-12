Jesus diz que ausência de Pizzi não é problema porque Benfica preparou-se para a pandemia de Covid-19

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, disse hoje que não está preocupado com a ausência de Pizzi, infetado com o novo coronavírus, na Supertaça de futebol, frente ao FC Porto, porque os 'encarnados' prepararam-se para estas situações.

"Eu já tenho experiência de trabalhar em cima destas questões e destes problemas. O único problema é que o Pizzi vai estar fora do jogo, vai estar 10 dias sem treinar e não mais do que isso. Para mim, isto é um problema normal do mundo onde hoje vivemos", disse Jorge Jesus, durante a conferência de antevisão do jogo.