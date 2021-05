Jesus diz que não sai do Benfica “a perder” depois de Sp. Braga vencer a Taça de Portugal

"Tenho mais um ano de contrato e já estava a preparar a nova época antes deste jogo. Não estou habituado a sair dos clubes a perder", disse Jorge Jesus no final do jogo, admitindo que é "o único responsável pela derrota".O treinador do Benfica criticou duramente o trabalho da equipa de arbitragem, nomeadamente do VAR: "O árbitro até poderia não ter visto, mas o VAR tinha possibilidade para ver que não houve nada. Não há motivo para a expulsão. O Helton não toca no Abel, que se fez bem à falta."Jesus disse ainda que a escolha do árbitro para a final não pode ser um prémio para o "árbitro que termina a carreira. Têm de ser os melhores".Helton – Saiu de forma precipitada e foi expulso. Condicionou toda a estratégia.Morato – Certinho e sem nunca inventar. Não foi pelo seu lado que o Sp. Braga provocou dano.Otamendi – Um corte fantástico foi o ponto alto de uma exibição com alguns erros.Vertonghen – Devia ter feito melhor no corte que acabou por dar o 1-0.Diogo Gonçalves – Sentiu muitas dificuldades perante a ação de Galeno. Fraco.Grimaldo – Boas descidas pelo flanco. Até ter gás, tentou lutar contra a maré.Taarabt – Algumas arrancadas. De cabeça perdida no final. Lamentável.Pizzi – Sacrificado para a entrada de Odysseas.Everton – Um dos mais mexidos. Tentou desequilíbrios na frente e ajudou como pôde.Seferovic – Trabalho inglório. Um remate cruzado com perigo e pouco mais.Odysseas – Uma saída em falso resultou no 1-0. Depois, três grandes intervenções.Rafa – Pouco em jogo. Ainda assim rondou o golo.Nuno Tavares – Estancou as investidas de Galeno.Darwin – Mexido.Chiquinho – Falhou o 2-1.Teve nos pés a melhor chance do Benfica ao cair do primeiro tempo. Lutou muito e equilibrou as operações nos duelosa meio-campo até ter pulmão.