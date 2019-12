Jorge Jesus e Frederico Varandas estiveram reunidos em Lisboa

Frederico Varandas e Jorge Jesus estiveram esta quinta-feira juntos num hotel em Lisboa. A imagem apresentada mostra o presidente do Sporting e o técnico do Flamengo à conversa.



Fonte oficial do clube de Alvalade confirmou à CMTV este encontro, descrito como um encontro "normal entre dois amigos".





Recorde que ambos trabalharam juntos na equipa leonina durante a presidência de Bruno de Carvalho, como treinador e líder do departamento médico.Jorge Jesus está em Portugal. Chegou esta terça-feira a Lisboa depois daquela que foi a sua melhor época da carreira. Conquistou, ao serviço do Flamengo, o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores.