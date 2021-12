Cansado de ver Everton a jogar fora da sua posição de origem e também da presença irregular no onze, o empresário do extremo ameaça com a saída do brasileiro. A gota de água de Márcio Cruz foi o desafio com o Sp. Covilhã, anteontem, em que o camisola 7 arrancou como ala-direito, avança o Record